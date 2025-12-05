Três Graças: Arminda tenta matar Zenilda de forma cruel

Em Três Graças, o público vai testemunhar um dos momentos mais tensos da novela nesta sexta-feira, 05. Arminda deixa cair a máscara de vez e mostra até onde é capaz de ir quando Zenilda menciona ter visto Rogério dentro de um carro parado no semáforo. A dupla caminhava tranquilamente pela movimentada Av. Brigadeiro Faria Lima rumo ao salão de beleza que frequentam quando tudo muda.

Zenilda se assusta ao ver Rogério na rua.

Assim que Zenilda, alterada, insiste na visão, Arminda toma uma decisão repentina e chocante: empurra a esposa de Ferette na direção de um ônibus em movimento. A cena por pouco não vira uma tragédia, o motorista freia no último instante, salvando Zenilda por meros segundos.

Arminda empurra a amiga pra frente de um ônibus, na esperança de matá-la.

Desnorteada, ela acusa a “amiga” de tê-la empurrado, mas Arminda rapidamente vira o jogo, inventando que tentou apenas segurá-la porque pensou que Zenilda estivesse “vendo um fantasma”. Mesmo desconfiada, a vítima aceita seguir o trajeto até o salão. Ao chegarem, Zenilda demonstra vontade de ir embora, ainda abalada com o susto, mas Arminda impede a saída e insiste para que ela permaneça.