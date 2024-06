Traição foi o motivo do fim do casamento de Gretchen e Chrystian

Minha gente, minhas fofoqueiras me lembram que Chrystian e Gretchen já foram casados no passado. O casal viveu uma breve união e o ponto final chegou após a dançarina descobrir que ele a traia com chacretes, dançarinas do programa de Chacrinha.

No livro “Gretchen, uma biografia quase autorizada”, a rainha do bumbum descreve o momento em que confrontou Chrystian sobre as traições. “Perguntei, bufando, e diretamente ao Chrystian, se era verdade que tinha dormido com as chacretes. Ele não só assumiu, como confirmou que ela não era sua primeira aventura extraconjugal. Ou seja, várias delas haviam passado pela cama em que dormíamos juntos. Inclusive, acho que não poupou nenhuma (…) Ele ainda teve a cara de pau de declarar que só transou com a Rita (Cadillac)”.

Ela decidiu encerrar o casamento e saiu de casa sem levar nada. “Pior que isso era constatar que o homem com quem havia me casado não era do tipo que se satisfazia com uma só mulher para se afirmar como macho. Diante das câmeras, ele se mostrava um maridão mas, ao voltar para casa, enchia nossa cama de mulheres. (…) Fiquei tão traumatizada que, por um bom tempo, não quis ouvir a palavra casamento”.