Kátia Flávia
Kátia Flávia

Tornozeleira do Bolsonaro vira carnaval de memes e incendeia o Brasil nas redes

A tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de “mexer” na tornozeleira eletrônica caiu como gasolina em fogueira digital: em minutos, a internet transformou o episódio em um tsunami de memes, piadas e montagens que tomaram conta das redes sociais. O Brasil , esse grande laboratório sociológico tropical não perde um segundo quando o assunto é transformar caos em entretenimento nacional.

Kátia Flávia

23/11/2025 13h00

Amores do Brasil, alguém avisa que o país simplesmente parou? Bastou sair a notícia de que a tornozeleira do Bolsonaro teria acusado tentativa de violação para o povo brasileiro entrar no seu modo favorito: o modo fábrica-de-memes em velocidade 5G.

E olha… quando o Brasil resolve trabalhar unido, nem a NASA acompanha esse povo! Em menos de cinco minutos, a tornozeleira já tinha sido promovida a personagem principal do X, do Instagram e do WhatsApp da sua tia fofoqueira. O país virou um grande concurso de criatividade espontânea, porque se tem algo que esse povo entrega é ironia fina, deboche rápido e aquela gargalhada que só quem já sobreviveu a três crises econômicas consegue dar.

