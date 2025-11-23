Tornozeleira do Bolsonaro vira carnaval de memes e incendeia o Brasil nas redes

Amores do Brasil, alguém avisa que o país simplesmente parou? Bastou sair a notícia de que a tornozeleira do Bolsonaro teria acusado tentativa de violação para o povo brasileiro entrar no seu modo favorito: o modo fábrica-de-memes em velocidade 5G.

E olha… quando o Brasil resolve trabalhar unido, nem a NASA acompanha esse povo! Em menos de cinco minutos, a tornozeleira já tinha sido promovida a personagem principal do X, do Instagram e do WhatsApp da sua tia fofoqueira. O país virou um grande concurso de criatividade espontânea, porque se tem algo que esse povo entrega é ironia fina, deboche rápido e aquela gargalhada que só quem já sobreviveu a três crises econômicas consegue dar.

23:59h – "Romper a tornozeleira e fugir? Só um insano mental para acreditar numa coisa dessa"



00:00h – "Meti um ferro quente aí nela. Curiosidade"



