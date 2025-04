Tieta (21/04 a 25/04): Arturzinho descobre a verdadeira identidade da Mulher de Branco

(21/04) – Segunda-feira

Mirko convence Perpétua a aceitar dez mil dólares para desistir de Mangue Seco. Ascânio diz a Leonora que não acredita que ela seja traficante e lhe pede para voltar para ele. Leonora, porém, afirma que já não o ama. Carmosina dá a notícia de sua gravidez a Tieta. Perpétua assina um papel, renunciando à herança, e recebe os dólares. Arturzinho pede Tonha em casamento e confessa que é Mirko Stefano. Ela pede um tempo para pensar. Depois, conta a Tieta que Arturzinho lhe pediu em casamento e que já sabe quem ele é.

(22/04) – Terça-feira

Tieta aconselha Tonha a pensar bem no assunto. Arturzinho diz ao pai que não pretende se casar com Tonha. Milu conta a Tieta que Arturzinho é culpado pela morte de Mirandinha. Ascânio avisa a Tieta que Arturzinho e o pai querem desapropriar Mangue Seco, mas que deu um jeito de atrasar isto. Arturzinho diz a Tonha que Mangue Seco não é nada comparado ao que ele vai lhe oferecer. Ricardo assina a procuração para a mãe. Tonha vai passar uns dias na casa de Elisa e nota que alguma coisa está errada. Tieta chama Osnar para conversar.

Tieta propõe a Osnar que os dois se acertem. Ele diz que Tieta só o quer porque Ricardo a deixou. Elisa e Timóteo não têm como impedir Tonha de ficar com eles. Silvana espera Dário em sua casa. Leonora conta a Tieta que mandou Ninete avisar a Gladstone que Carmosina está grávida. Osnar pega Carol no trabalho e vai para a casa dela. Dário se deita com Silvana. Bafo de Bode ofende Tonha e Arturzinho bate nele com um chicote. Tieta flagra Osnar na cama de Carol.

(23/04) – Quarta-feira

Ascânio chama Arturzinho de covarde. Tonha fica decepcionada ao ver a violência do namorado. Tieta acusa Osnar de estar usando Carol para lhe causar ciúmes e as duas brigam com ele. Dário não consegue fazer nada com Silvana. Imaculada confessa a Ricardo que o ama. Ele tenta levá-la para a cama e ela briga com ele. Perpétua dá a Cora o dinheiro para comprar sua casa e lhe pede um favor em troca. Bebê leva Ricardo para o seu quarto. A Mulher de Branco tenta atacar Arturzinho, mas ele é mais rápido e lhe tira o véu.

(24/04) – Quinta-feira

Várias mulheres da cidade chegam tarde em casa. Tonha leva Bafo de Bode para dormir na casa de Elisa. Mirko lembra sua conversa com a Mulher de Branco. A Mulher de Branco era na verdade Laura, a mulher do Comandante Dário. Tonha promete a Bafo de Bode que lhe dará o que quiser, se ele parar de beber. O mendigo lhe confidencia o que deseja. Perpétua ouve Timóteo e Elisa discutindo a razão de morarem juntos. Amintas revela aos amigos que está apaixonado. Dário chega em casa carregando um baú de metal. Perpétua entra no quarto de Tieta e a sufoca com um travesseiro.

(25/04) – Sexta-feira

Perpétua está quase matando a pessoa que está na cama, quando ouve a voz de Tieta e percebe que está sufocando Araci. Cora explica a Leonora e Araci como ela e Tieta frustraram o plano de Perpétua. Tieta decide mudar seu testamento. Tonha e Arturzinho fazem as pazes. Aída conta a Modesto que Perpétua proibiu Peto de ver Letícia e pede que ele fale com a filha. As informações sobre Tieta chegam para Mirko. Tieta e Carmosina vão a Aracaju. Perpétua conta a Tonha que Elisa e Timóteo estão separados.

Perpétua conta a Tonha por que Timóteo e Elisa se separaram e acrescenta que Tieta os uniu só para enganá-la. Depois de uma briga com Ascânio, Mirko lhe avisa que vai destruí-lo. Dário e Laura revelam a Silvana que dentro da arca que ele achou está o diário de Hitler. Elisa e Timóteo confessam a Tonha que estão mesmo separados. Timóteo volta para a pensão. Modesto manda Perpétua pedir desculpas a Letícia ou contará a todos sobre a caixa branca. Mirko lê o dossiê e diz ao pai que Tieta está em suas mãos.