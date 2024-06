Tiago Barnabé se despede de Eliana: “Vamos chorar juntas”

Tiago Barnabé, que interpreta Narcisa no Programa Eliana, no SBT, não segurou as lágrimas ao se despedir da apresentadora. Ele fez um post para falar sobre a última gravação do programa da loira no SBT e a emoção da despedida.

“Meu Deus. Jamais poderia imaginar que este de tantos outros abraços será a nossa despedida de hoje no seu palco amiga. Sem palavras. Gratidão. Indo te encontrar. E vamos chorar juntas”, afirmou na legenda.

Eliana vai sair do SBT neste mês. A última edição do programa dela irá ao ar no dia 23 de junho, depois de 15 anos no ar. O contrato dela com a emissora foi encerrado em comum acordo e Eliana deverá assinar com outra emissora de TV em breve.