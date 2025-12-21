Tia e avó de Rico Melquiades sofreram tentativa de feminicídio 

Amigas do céu, estva eu aqui comendo uma rabanada recheadíssima de pistache numa confeitaria maravilhosa aqui na Barra da Tijuca, quando vou dar uma olhada no meu whatsapp e me deparo com as minhas fofoqueiras completamente enlouquecidas com uma denúncia grave feita pelo Rico Melquiades.

Neste sábado (20), o influenciador apareceu em suas redes sociais para denunciar e desabafar a respeito de agressão sofrida pela tia e avó, ambas teriam sido feitas pelo marido de sua tia.

Nos Stories do Instagram, Rico compartilhou imagens dos ferimentos causados pelo criminoso e lamentou o ocorrido. “Minha tia Curica foi sofreu hoje feminicídio pelo companheiro dela. Estou extremamente nervoso e chorando sem parar.“, declarou ele logo a princípio.

Créditos: Instagram @ricoof

Em seguida, Melquiades relatou que a violência se estendeu à avó. “Nesse momento, ela [tia Curica] está na delegacia, abalada. Até minha vó apanhou porque foi tentar salvar minha tia. Não irei expor a foto dele aqui porque se eu fizer pela lei que temos no Brasil, eu posso ser processado por ele.“

“Isso é revoltante, e digo mais, ele não vai ficar preso. Estou em desespero, extremamente nervoso e chorando sem parar porque no fundo, sei que isso não dar em nada.”, refletiu ele.

Melquiades enfatizou que que está muito abalado com essa situação, principalmente porque ele sabe que não acontecerá nada com o agressor. “Isso me destruiu emocionalmente, me trouxe uma ansiedade sufocante. Choro sem parar porque dói saber que, diante de uma atitude tão grave, tudo, muito provavelmente ficará impune.“, escreveu por fim.