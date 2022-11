Thiago Silva será o capitão da Seleção Brasileira na estreia da Copa

Brasil jogará contra a sérvia nesta quinta-feira (24)

Se ansiedade matasse eu estaria mortinha, porque meu Brasil vai estrear na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24) e eu mal posso esperar. Thiago Silva será o capitão do time no jogo contra a Sérvia, marcando o terceiro mundial que o zagueiro usa a abraçadeira para comandar o time.

Hoje, (23) Thiago concederá uma entrevista para explicar mais detalhes de sua participação na Copa no Qatar como capitão da equipe.

Na minha opinião, essa já é do Brasil! Pode marcar na nossa conta.