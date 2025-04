Thayse Teixeira conta como perdeu 22 quilos após parto: “Estou na minha melhor versão”

Thayse Teixeira está na sua melhor forma física. A influenciadora e comediante conta que perdeu os 15 kg ganhos durante a gestação do seu terceiro filho, Leonardo Meireles, de sete meses. Ela ainda revela que perdeu mais sete: 22 kg no total.

“Perdi 10 quilos no primeiro mês e mais 12 ao longo dos meses. Foi com alimentação saudável e atividade física”, comenta a apresentadora que detalhou seu lifestyle: “Treino de segunda a sexta e em alguns finais de semana também . Alimentação seguindo orientação da nutricionista”.

Thayse agora pesa 66 kg para 1,68cm de altura. “Estou na minha melhor versão. Melhor composição corporal”, celebra a empresária, que também é mãe de Maria Teresa, de 3 anos e Bernardo, de 12 anos.

A apresentadora afirma que cada gestação é diferente da outra. “Com Leozinho teve também a mudança para SP e isso me trouxe algumas restrições de saúde . Quando Leozinho nasceu também teve bronquiolite, foi bem difícil . Juntou adaptação com todas essas questões e me deixou bem sensível . Sem contar que sai totalmente da rotina agitada que eu levava em Fortaleza, o que me levou a ficar muito ansiosa”, revela.

Thayse diz que nem sempre é fácil conciliar maternidade, trabalho e a rotina de exercícios físicos. “Quando não se tem rede de apoio, é difícil sim, eu não tenho como romantizar isso pois sei a realidade que a maioria das mulheres enfrentam . Graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa que me ajuda a conciliar tudo e me passa a segurança de deixar meus filhos em casa enquanto trabalho fora e me exercito para manter a saúde em dias”, finaliza.