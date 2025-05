Thais Carla após a cirurgia bariátrica: “Eu jamais incentivei a obesidade, mas sim o amor-próprio”

Gente, estou aqui me arrumando para ir lá no Saara comprar alguns lookinhos e acessórios para o show da Lady Gaga no final de semana, quando vejo o meu grupo de fofoqueiras completamente enlouquecidos com uma notícia da Thais Carla.

Acontece que a influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica nesta semana, após de ter perdido uns 30 quilos nos últimos meses. Segundo a dançarina, essa mudança representa um passo muito importante em sua trajetória pessoal, sem renunciar sua luta contra a gordofobia — bandeira que sempre defendeu publicamente.

Durante uma entrevista ao portal Gshow, Thais deixou claro que jamais incentivou a obesidade, mas sim o amor-próprio e o respeito pelos corpos diversos.

“Sempre defendi o amor-próprio, que é algo completamente diferente. Me aceitar e lutar contra a gordofobia nunca significou romantizar a dor ou a limitação, muito pelo contrário. Sempre falei sobre saúde emocional, autoestima e respeitar os próprios limites”, reforçou ela.

Mesmo estando confiante com a sua decisão, ela confessou que sentiu um certo receio sobre como seu público reagiria com a notícia da cirurgia. “Não por insegurança, mas por medo de decepcionar quem me acompanha com tanto amor. Sei que muitas pessoas projetam em mim uma força que construímos juntas ao longo dos anos, mas é importante que me escutem antes de tirarem conclusões”, declarou.

Thais também destacou os impactos da pressão estética, que segundo ela, tem afetado mulheres em qualquer estágio físico. “A pressão estética sobre os corpos femininos é cruel. Esteja você gorda, magra ou no meio do caminho, ela sempre vem acompanhada de cobranças e julgamentos”.

Ainda em recuperação, a influenciadora disse que está tranquila com sua escolha e ressaltou seu compromisso com as pautas que sempre abraçou. “Só eu sei o que vivi, o que sinto e o que me levou a essa decisão. Por isso, a minha opinião é simples: o corpo é meu, a decisão é minha e o caminho é meu também. Estou em paz com isso e sigo com o mesmo propósito: ser exemplo de liberdade, de coragem e de verdade”, finalizou.