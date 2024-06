Terry Crews fala sobre a importância de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’: “Dar voz a tantas pessoas”

Terry Crews esteve no Brasil para falar sobre a nova temporada de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ e não deixou de contar detalhes sobre o seu personagem, que é baseado em uma pessoa real, o pai de Chris, Julius.

“Muitas pessoas não sabem que o Chris Rock [criador da série] dedicou a carreira dele ao seu pai. O Julius é o único personagem que tem o nome de uma pessoa real. Todos os outros são inventados. Ele tinha mais irmãos e irmãs, mas o Julius faleceu. Por isso, foi tão importante para mim honrar o legado da família dele e de onde ele teve inspiração para a comédia. Então, tem um pouco do meu pai e dos vários personagens que vi durante os anos”, disse ele.

Terry também aproveitou o momento para falar do legado da série. “Todo Mundo Odeia O Chris ecoa com tantas pessoas no mundo inteiro, porque, normalmente, as pessoas são sempre ricas e têm tudo na TV. Os diferentes bordões, lembro de sentir desse jeito. Uma das coisas lindas que esse programa fez foi dar voz a tantas pessoas que vivem dessa maneira todos os dias”, afirmou.