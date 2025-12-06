Terra Nostra: Janete flagra Francesco e Marco Antônio falando sobre Paola e tenta arrancar a verdade

Os próximos capítulos de “Terra Nostra” prometem mexer com a vida de Janete. A personagem acaba flagrando um momento que jamais imaginaria presenciar. Enquanto passava pelo corredor, ela escuta, sem ser vista, uma conversa tensa entre Francesco e Marco Antônio. Os dois estão claramente alterados, falando em voz baixa, e o nome de Paola surge de forma insistente e carregada de emoção.
Na conversa, Francesco chega a pedir que Marco Antônio guarde segredo sobre o assunto, reforçando que nada pode sair dali. O clima misterioso deixa Janete perturbada. Ela percebe que há algo sério envolvendo Paola, e a maneira como os dois falam da italiana acende ainda mais suas suspeitas.
Abalada com o que ouviu, Janete decide confrontar Francesco no quarto. Ela tenta arrancar dele alguma explicação, mas o patriarca se esquiva o tempo todo, evita detalhes e não entrega nada do que realmente está acontecendo. Nem mesmo Marco Antônio, quando questionado, admite algo. Os dois mantêm o pacto de silêncio e deixam Janete sem qualquer resposta concreta.