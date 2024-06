Taylor Swift apaga incêndio em sua cozinha 

Meu Deus, que perigo! Olha só essa situação inusitada que aconteceu com a cantora Taylor Swift e sua amiga Gracie Abrams! As duas lançaram a faixa “us.”, parte do álbum “The Secret Of Us”, que foi lançado na sexta-feira (21).

Num vídeo compartilhado por Gracie, a loirinha se desespera para apagar um incêndio em sua própria cozinha.

“Eu acho que nós vamos morrer”, comentou ela.

Tudo começou quando a anfitriã do “The Eras Tour” estava compondo com a amiga de madrugada quando, de repente, uma panela começou a pegar fogo e teve que usar um institor para conter o incêndio.

Depois disso, Taylor lamenta: “Nossas bolsas estão arruinadas. E meus sapatos. E todo o cômodo, eu acho”.