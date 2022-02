Tadeu Schmidt revela que aprendeu Libras em cima da hora

O apresentador agradeceu, em seu Instagram, aos seus professores

Depois de ter emocionado aos telespectadores e participantes do ‘BBB22’, ao se comunicar por Libras, no paredão da última terça-feira, (1º), Tadeu Schmidt revelou que aprendeu em cima da hora.

O apresentador postou nas redes sociais o momento da aula

Em seu Instagram (@tadeuschmidt), o apresentador postou um print de sua “aula” e legendou: “Aqui vai um agradecimento a @brunaviannaarruda e ao @fifacachopao, que me ajudaram a fazer a penúltima frase do discurso de ontem em Libras. Um pedido em cima da hora, atendido com a maior boa vontade! Obrigado, queridos!!! A Língua Brasileira de Sinais é sensacional!”. Arrancando palmas e parabenizações em diversos comentários.

https://www.instagram.com/p/CZfrIdLpBHl/?utm_source=ig_web_copy_link

Para quem não assistiu, o apresentador disse, pela linguagem de sinais, a emparedada Jessilane: “Professora, não fica triste! Calma, calma!”. Afinal de contas, ela é professora e aprendeu Libras para se comunicar com seus alunos surdos. Lindo gesto né?