”É como se você tivesse ensaiado a sua vida inteira”, diz Tadeu Schmidt para Arthur Aguiar! Mentiu? Jamé!

Ai ai como Tadeu usar bem as palavras, sabe?

O grande campeão do ‘BBB22’ foi Tadeu Schmidt, convenhamos, leitor(a)! E o discurso para o campeão Arthur Aguiar só deixou isso ainda mais claro… Afinal de contas, ele foi um gentleman, mas disse algo com total razão: Arthur ensaiou para estar ali!

O apresentador começou o discurso dizendo o quanto amava cada participante e que estava nervoso por ser seu primeiro discurso de grande final. “Arthur, você é, talvez, o cara mais corajoso que já pisou nessa casa. Eu não precisava e nem quero explicar o porquê. Mas imagina o quanto que podia ter dado errado, só que você veio com uma vontade”, disse Schmidt. Depois falou sobre a alegria de DG e sobre PA ter aberto mão dos campeonatos para estar ali.

E continuou falando bem emocionado sobre cada um dos três. Por fim, disse: “Esse jogo é como a vida, não tem ensaio, mas é como se você tivesse ensaiado a sua vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar”, finalizou Tadeu. Mas isso é verdade, Tatá (sou íntima)! Ele ensaiou muito com a coach Maira Cardi, sua esposa, para estar no programa. Isso o Brasil não duvida!

O discurso emocionado do Tadeu sobre Arthur, PA e DG. Ele foi a melhor coisa que a edição nos apresentou. #BBB22 pic.twitter.com/TNy580FSus — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 27, 2022

Mas uma coisa é fato: Tadeu estreou muito bem no ‘BBB’ e tenho certeza que estará nas próximas edições abrilhantando nossa TV. E ele foi muito abraçado pelos finalistas e até jogado pra cima, do jeitinho que ele merece. Te amamos, Schmidt!

o tadeu é o ser humano mais fofo #bbb22 pic.twitter.com/Ku2GPF396O — cris dias (@crisayonara) April 27, 2022