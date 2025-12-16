‘Tá querendo dizer que eu te dei um golpe?’, diz Lorena Maria ao rebater acusação de MC Daniel

Gatas, a influenciadora Lorena Maria resolveu voltar a carga contra MC Daniel depois de descobrir que o pai do pequeno Rás, de 10 meses, andou dizendo por aí que ela teria mentido sobre o uso de anticoncepcional.

Entre o shampoo e condicionador, lavando o cabelo mesmo, a influenciadora contou que soube das declarações do ex para a imprensa e garantiu que não ia ficar calada.

“Tá querendo dizer o que com isso? Que eu te dei um golpe? Ou foi tu que me deu o golpe, seu cramunhão?”. Ela é criativa pros xingamentos, né?

Influenciadora rebate e fala sobre anticoncepcional e trabalho no puerpério. (Foto/Reprodução: Instagram)

Lorena também resolveu esclarecer a história de que não trabalhava durante o relacionamento. Segundo ela, Daniel vivia cobrando retorno aos compromissos profissionais ainda no puerpério, como se fosse a coisa mais simples do mundo.

“Se eu não trabalhava, quem me sustentava? Porque não era você que me sustentava. Ele queria que eu trabalhasse no puerpério. Me chamava de preguiçosa, e eu no meu puerpério. Nem licença maternidade a mulher está podendo ter mais. Ele queria me ver o quê? Carregando cimento? Virando massa nas costas? Ele queria que eu malhasse no meu puerpério. Não queria nem respeitar o tempo da minha cirurgia”.

Pra fechar, Lorena deixou claro que não pretende engolir mais nenhuma acusação calada.

“Só vou rebater, só vou devolver”, avisou. Mas conhecendo o jeitinho tranquilo do MC, eu garanto pra vocês que essa história não para por aqui!