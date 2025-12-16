Menu
Kátia Flávia
‘Tá querendo dizer que eu te dei um golpe?’, diz Lorena Maria ao rebater acusação de MC Daniel

Influenciadora reage às falas do funkeiro sobre anticoncepcional, trabalho no puerpério e diz que vai responder tudo

16/12/2025 10h08

whatsapp image 2025 12 16 at 10.03.41

Lorena Maria reagiu às acusações de MC Daniel e não deixou barato. (Foto/Reprodução: Instagram)

Gatas, a influenciadora Lorena Maria resolveu voltar a carga contra MC Daniel depois de descobrir que o pai do pequeno Rás, de 10 meses, andou dizendo por aí que ela teria mentido sobre o uso de anticoncepcional.

Entre o shampoo e condicionador, lavando o cabelo mesmo, a influenciadora contou que soube das declarações do ex para a imprensa e garantiu que não ia ficar calada.

“Tá querendo dizer o que com isso? Que eu te dei um golpe? Ou foi tu que me deu o golpe, seu cramunhão?”. Ela é criativa pros xingamentos, né?

whatsapp image 2025 12 16 at 10.0.42
Influenciadora rebate e fala sobre anticoncepcional e trabalho no puerpério. (Foto/Reprodução: Instagram)

Lorena também resolveu esclarecer a história de que não trabalhava durante o relacionamento. Segundo ela, Daniel vivia cobrando retorno aos compromissos profissionais ainda no puerpério, como se fosse a coisa mais simples do mundo.

“Se eu não trabalhava, quem me sustentava? Porque não era você que me sustentava. Ele queria que eu trabalhasse no puerpério. Me chamava de preguiçosa, e eu no meu puerpério. Nem licença maternidade a mulher está podendo ter mais. Ele queria me ver o quê? Carregando cimento? Virando massa nas costas? Ele queria que eu malhasse no meu puerpério. Não queria nem respeitar o tempo da minha cirurgia”.

Pra fechar, Lorena deixou claro que não pretende engolir mais nenhuma acusação calada.

“Só vou rebater, só vou devolver”, avisou. Mas conhecendo o jeitinho tranquilo do MC, eu garanto pra vocês que essa história não para por aqui!

