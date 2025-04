Susana e Bruna Muratori são expulsas de apê em Botafogo e causam escândalo

Segura esse babado, meu povo! Depois de causarem no McDonald’s do Leblon, virarem meme nacional, darem o que falar em podcast e colecionarem polêmicas, Susana (66) e Bruna Muratori (32) voltaram aos holofotes com um novo barraco digno de novela mexicana — e, claro, tudo aconteceu em plena Zona Sul do Rio de Janeiro!

A confusão da vez foi em Botafogo, onde mãe e filha estavam “hospedadas” (leia-se: ocupando sem querer sair!) no apê de um morador solidário, que teve a brilhante ideia de acolhê-las depois do despejo do último hostel — de onde, aliás, foram chutadas por calote, segundo os vizinhos. O problema? O tempo de permanência venceu, mas elas se recusaram a sair, como se estivessem em um reality show da vida real!

Testemunhas contaram que, antes de sair, elas tentaram se esconder na garagem do prédio, como se fosse uma missão secreta. Sim, Brasil! Só faltou a trilha sonora de suspense. A dona do imóvel teve que entrar em cena com uma amiga advogada e ameaçar chamar a polícia para conseguir recuperar a própria casa. Resultado: Susana e Bruna saíram às pressas de táxi rumo a Copacabana, com direito a olhares de todo o prédio!

E se você acha que essa história é recente, calma que tem mais: em 2024, as duas ficaram sete meses acampadas dentro de um McDonald’s no Leblon, com direito a café, almoço e janta sob as luzes da lanchonete. Foram retiradas pela polícia após denúncias de ofensas racistas, e desde então, vivem circulando pelos noticiários e dividindo opiniões.

Em entrevista anterior, Bruna contou sua saga: “Lá (no Rio Grande do Sul), eu era professora de inglês, particular. Me formei muito cedo no colégio, tinha 16 anos…” e explicou como sua vida virou de cabeça pra baixo após a pandemia.

O drama das Muratori parece não ter fim, e a novela continua! Será que o próximo capítulo será um abrigo definitivo ou mais uma polêmica? Fica ligado, porque a fofoca não dorme nunca!