Surto, gritaria e expulsão: Carol Lekker fora de A Fazenda 17

A madrugada em A Fazenda 17 entregou tudo o que o telespectador adora e o que a produção detesta. Carol Lekker, que já vinha em ebulição há dias, finalmente transbordou. E quando transborda desse jeito, meu amor, sobra pra todos. Resultado? Expulsão imediata, sem massagem, sem nota de rodapé.

O barraco começou logo depois da vitória de Saory na Prova do Fazendeiro. A casa estava pesada, o clima azedo e todo mundo andando igual gato em tapete de vidro. Bastou Duda Wendling tocar na maquete que Carol tinha passado a tarde moldando para o caos ser liberado como abertura de porta de jaula.

Carol avançou, deu aquele famoso aviso que nunca termina bem. “Tira a mão das minhas coisas.” Mas Duda não se intimida nem com vento forte. Respondeu no mesmo tom, encarou, e a tensão virou corrente elétrica.

Adriane Galisteu, ainda ao vivo, tentou segurar o rojão. “Carol, o que é isso?” Mas a peoa estava além do ponto de retorno. “Ela mexeu numa coisa que passei a tarde inteira fazendo! Não tem respeito!”

Carol se desentendeu com Duda ao vivo.

A partir dali, a situação descambou. Carol entrou no quarto, pegou objetos pessoais de Duda e os lançou no chão como quem joga pétalas de rosa no tapete vermelho. Só que aqui não tinha romance, só fúria.

“Olha aí, otária! Quer show? Vou te mostrar o que é show!”

Duda, fina e venenosa, devolveu. “Faz seu show.”

O clima virou UFC rural. Teve dedo na cara, insultos dos dois lados, e o famoso ninja da produção precisou entrar para tentar apagar incêndio com gota d’água.

Mesmo avisada pela apresentadora, Carol seguiu no modo terremoto. No auge da explosão, ainda disparou: “Eu não vou me segurar por causa de dinheiro. Eu taco o pau. Entra no meu caminho pra você ver.”

Foi o suficiente. Na mesma madrugada, Saory Cardoso leu o comunicado oficial:

Carol Lekker expulsa por colocar em risco a integridade física de outro participante.

Momento em que é anunciada a expulsão de Carol.

A casa ficou estática. Kathy Maravilha, aliada de Carol, caiu no choro. O público transformou a hashtag em trending topic. E a edição do dia já nasceu pronta: caos, colapso e facão.

No fim, Carol ainda afirmou que Duda queria provocá-la para tirá-la do jogo.

Mas, meu amor, depois de uma madrugada dessas, nem manual de conduta, nem edição especial salvam.