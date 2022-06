Supla deseja felicidades para o pai: “Parabéns por esfregar na cara do Mercadante a renda básica!”

Cantor não deixou de prestar as homenagens ao pai Eduardo Suplicy no Instagram

Qualquer oportunidade, mínima que seja de quebrar o tabu o brasileiro vai usar, vocês sabem do que estou falando. Supla mesmo que fuja de qualquer estereótipo brasileiro, ele é um dos nossos e não deixou de desejar felicidades para o pai no dia do seu aniversário de um jeito diferente, esfregando na cara do Mercadante a renda básica.

Para quem não sabe, ontem (21) foi aniversário do pai de Supla, Eduardo Suplicy, chocados? O rockeiro dos cabelos loiros movimentou a web com um texto de aniversário para lá de exótico (ou rock´n roll).

Te amo pai! You are the Fucking best! Happy birthday Dad! Feliz Aniversário! Você sempre apoiou seus filhos e sempre está lutando por um Brasil mais justo! E parabéns por esfregar na cara do Mercadante a renda básica! C mmon kids!”, escreveu na legenda.