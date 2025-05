Supermercado em Portugal viraliza ao exibir placa sobre pagamento via Pix

A Guiana Brasileira entrou na era digital? Gente, estava fazendo um facetime com uma amiga de Lisboa, quando ela me enviou uma imagem que me fez gargalhar horrores: uma plaquinha de um estabelecimento comercial divulgando que aceita PIX. Isso mesmo, o nosso prático e amado Pix. Amores depois dessa, eu tenho certeza que a colonização via home office está cada vez mais real.

Bem, acontece que uma imagem registrada em um supermercado português, anunciando que aceita Pix, está repercutindo na web. Ao tomaram conhecimento da foto, os internautas brasileiros não perderam tempo e começaram a brincar sobre a influência brasileira no país do Velho Continente.

Aproveitando as brincadeiras sobre a onda de colonização via home office do Brasil em Portugal, ou melhor, na Guiana Brasileira, alguns usuários do X, antigo Twitter, comentaram sobre o caso de forma bem-humorada.

“Tão lindo ver nossa colônia se espelhando na gente”, brincou um usuário da rede social.

Outro reforçou: “Olha só a Guiana Brasileira entrando na era digital com tudo!”,

“Do português arcaico pra modernidade brasileira”, escreveu outro internauta.

Vale ressaltar que, a adesão portuguesa ao Pix acontece por meio de uma parceria entre o Banco de câmbio brasileiro com a empresa de pagamentos Unicre, de Portugal.