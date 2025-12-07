Sthefany Brito solta o terceiro baby e vira a rainha da maternidade!

Amores, avisem ao IBGE que a contagem populacional precisa atualizar a ficha porque Sthefany Brito entregou o terceiro herdeiro e fez isso com tanta alegria, tantas camisetas numeradas e tanto senso de espetáculo que até Kardashian tomaria nota.

A atriz, já mãe do Antônio Enrico e do agora ex-caçula Vicenzo, apareceu com o marido, Igor Raschkovsky, naquele clima de comercial de margarina premium, só que com um toque brasileiro irresistível: cada um usando camiseta numerada como se fosse convocação oficial da Seleção da Família Brito.

O bebê que vem por aí é um menino. Foto: reprodução/Instagram

E quando Vicenzo entra em cena, lindo, sorrindo, com a camisa escrita “Irmão mais novo”, Sthefany mete a mão, arranca a blusa e revela a nova mensagem: “Irmão do meio”. Minha gente, quase joguei meu celular pro alto. Isso não é anúncio de gravidez. Isso é lançamento de temporada.

A futura mamãe, emocionadíssima, escreveu que está com o “coração transbordando de alegria”, que já carrega um “meninão crescendo aqui dentro” e que se sente a “mãe mais sortuda do universo”. Eu, como boa perua, só posso dizer: se existe um troféu para anúncio fofo do ano, entreguem logo antes que ela faça um quarto filho e suba o nível mais ainda.

Sthefany e Igor estão juntos desde 2011, com direito a pausas, retornos, reconciliações e agora um terceiro capítulo que chega com barrigão de quatro meses e sorriso que nem filtro do Instagram dá conta.