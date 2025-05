Sônia Abrão sai correndo da festa de Leo Dias e vai à Globo para participar do programa do Porchat

Dias corridos e movimentados para a diva Soninha Abrão! Minha amiga está aqui em minha terra, no Rio… ela veio gravar para o programa do meu outro divo, Porchat, o ‘Que história é essa?’ que está na sua 7ª temporada. A gravação será realizada hoje, dentro dos Estúdios Globo, no nosso amado Projac!

Acontece que a apresentadora Sônia Abrão está com a agenda cheia e tem vivido uma rotina agitada, marcada por convites para aniversários luxuosos e participações em programas de TV, ambos com poucas horas de diferença.

Na noite da última terça-feira (6), junto ao irmão e jornalista, Elias Abrão, Sônia esteve presente na festa luxuosa de Leo Dias, que celebrou 50 anos de vida em grande estilo na casa de show Villa JK, em São Paulo.

Grandes nomes da mídia e da música brasileira como Mama Bruschetta, Felipe Araújo, Manu Bathidão e Nélson Rubens foram convidados ao aniversário do jornalista.

Horas após marcar presença no evento badalado, a apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ precisou encarar uma ponte aérea para chegar a tempo das gravações do programa de Fábio Porchat, que acontece nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Sônia Abrão usou as redes sociais para atualizar sua agenda requisitada aos seguidores.

“E aí, pessoal! Já estamos aqui no Rio de Janeiro, na Rede Globo. Já estamos indo para a gravação do ‘Que História é Essa, Porchat?’. Vocês se segurem porque realmente vai ser muito engraçado”, completou.