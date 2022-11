Sônia Abrão detona Simaria: “Deveria ser interditada”

Apresentadora usou o seu programa, ‘A Tarde é Sua’ para rebater o comentário de Simaria sobre o “priquito” e “comida de pobre”

É a melhor das melhores sim e não passa pano para artista que fala o que quer sem pensar na barriga dos outros, literalmente. Sônia Abrão detona a entrevista de Simaria no podcast ‘PodCats’. Na ocasião, a sertaneja disse que sua barriga não aceita mais comida de pobre e a apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ rebateu, dizendo que ela deveria ser interditada.

“Simaria deveria ser interditada no sentido de dar entrevista. Toda entrevista da Simaria é um desastre. Cala a boca Simaria, o palavreado é de quinta, eu fico com pena da Simaria”, disse Sônia.

E não parou por aí, porque ela ainda rebateu o comentário de Simaria que dizia que ela não achou o seu “priquito no lixo’. “Só se ela tiver um bilau e a gente não está sabendo. Foi lamentável, ao falar que a barriga dela não aceita comida de pobre, não dá para elogiar nem passar pano em coisa nenhuma não”, disse.

A apresentadora ainda nos faz refletir sobre as pessoas que passam fome no país. “Estamos em um país com 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, a situação é séria, ela já viveu esse drama e agora falando que a barriga não aceita comida de pobre, é de um mau gosto total”, disparou.