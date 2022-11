Solange Gomes rebate argumento de Deolane na Fazenda: “Qual a parte da sua vida que eu tenho inveja? A Polícia chegando na sua casa?”

Ex-Fazenda soltou o verbo em entrevista ao podcast ‘Link Cast’ e não deixou de falar do que Babi sofre dentro do reality com a advogada

Vamo dale pra não tomale, não é mesmo? Solange Gomes soltou o verbo sobre o argumento que Deolane usa dentro da Fazenda contra Babi, dizendo que a ex-paquita tem inveja de sua vida. Sol ainda questionou de que parte Deolane se referia, ressaltando que a polícia já esteve na casa da advogada e levou o seu carro. Eita! “Qual a parte da sua vida que eu tenho inveja? A Polícia chegando na sua casa? Prendendo seu carro? Eu tô com inveja de que parte da sua vida, meu amor? Porque eu gosto de dormir em paz e com o carro na garagem”, disse. A musa ainda evidencia que ninguém fala isso para a advogada e que falta é isso no reality. “Ningupem faz, é isso que as pessoas têm que falar. Eu posso ter um carro mais simples, mas eu chego e meu carro está na garagem, eu gosto de ter paz”, ressaltou.