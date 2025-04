Socorro! Diego Hypólito confessa que furtou alguns objetos do BBB 25: ‘Peguei tanta coisa’

Gente, eu estou amando assistir os stories do Diego Hypólito no instagram, o menino é uma figura mesmo. Eu e as minhas fofoqueiras o amamos e uma delas acabou de enviar um vídeo dele para o grupo que quase me fez cair do meu sofá de tanto rir.

Acontece que o ex-ginasta compartilha um momento bastante inusitado com seus seguidores neste último sábado (19). Com o seu bom humor característico, Diego confessou que furtou alguns objetos da casa do BBB 25 como uma caneca azul vintage.

“Globo, não me julga”, brincou o agora ex-BBB ao mostrar a peça, típica da louça usada no programa. Segundo o ex-atleta, o “souvenir” tem uma memória afetiva para ele : “Porque me lembra meu avô, pai da minha mãe e ele tinha essas canequinhas assim”, explicou.

Além disso, Diego mostrou para os seguidores a sua “coleção” de produtos de beleza usados durante o programa. “Eu peguei tanta coisa da Pantene. Não podia. Mas Globo, não pede para eu devolver”, disse, rindo.