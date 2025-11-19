Sobrinha do Silvio Santos agradece a Deus pela saída de Rinaldi

Amados, tem momentos em que o universo da televisão brasileira entrega uma sinfonia tão fina de ironia que nem a neve das montanhas europeias seria capaz de esfriar. A demissão de Rinaldi Faria, ex-comandante da Superintendência Artística e de Programação do SBT, produziu exatamente esse efeito: um terremoto silencioso seguido de um “amém” ensurdecedor vindo de dentro da própria família Abravanel.

A responsável pelo eco? Dorynha Abravanel, sobrinha de Silvio Santos, filha de Leon Abravanel, presença fortíssima nos bastidores da família e figura próxima do núcleo que realmente circula pelo poder da marca SBT. Discreta, mas influente, Dorynha publicou um story curto, direto e afiadíssimo: “Gratidão, meu Pai!!”

O post, marcado por uma elegância quase bíblica e uma pontaria cirúrgica, pegou fogo entre executivos, diretores e até ex-funcionários que acompanharam o turbulento e breve reinado de Rinaldi. O timing milimétrico da postagem fez o mercado interpretar a frase como uma celebração delicadamente maquiada, mas ainda assim transparente, da saída do executivo.

Stories de Dorynha publicado ontem.

Nos corredores da Anhanguera, a leitura é unânime: aquele “gratidão” não foi jogado ao vento. Foi mensagem. Foi recado. Foi libertação. Um sinal de que a família Abravanel e especialmente o braço mais tradicional dela, viu a queda de Rinaldi como uma volta à ordem natural das coisas.

A demissão encerra um ciclo que, segundo fontes internas, foi marcado por decisões polêmicas, atritos velados e um clima que não combinava com a tradição da casa fundada pelo Homem do Baú. E a postagem de Dorynha virou, instantaneamente, a moldura perfeita dessa virada.

Nos bastidores? Metade respira fundo. A outra metade faz o sinal da cruz. E o Stories segue lá: curto, elegante e mais barulhento do que qualquer coletiva.