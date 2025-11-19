Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Sobrinha do Silvio Santos agradece a Deus pela saída de Rinaldi

Post enigmático de Dorynha Abravanel, uma das herdeiras do clã mais poderoso da TV brasileira, sacode os bastidores do SBT e levanta suspeitas de celebração pela queda relâmpago de Rinaldi Faria.

Kátia Flávia

19/11/2025 9h49

Dorynha Abravanel agradeceu pela saída de Rinaldi. (Fotos: reprodução/redes sociais)

Amados, tem momentos em que o universo da televisão brasileira entrega uma sinfonia tão fina de ironia que nem a neve das montanhas europeias seria capaz de esfriar. A demissão de Rinaldi Faria, ex-comandante da Superintendência Artística e de Programação do SBT, produziu exatamente esse efeito: um terremoto silencioso seguido de um “amém” ensurdecedor vindo de dentro da própria família Abravanel.

A responsável pelo eco? Dorynha Abravanel, sobrinha de Silvio Santos, filha de Leon Abravanel, presença fortíssima nos bastidores da família e figura próxima do núcleo que realmente circula pelo poder da marca SBT. Discreta, mas influente, Dorynha publicou um story curto, direto e afiadíssimo: “Gratidão, meu Pai!!”

O post, marcado por uma elegância quase bíblica e uma pontaria cirúrgica, pegou fogo entre executivos, diretores e até ex-funcionários que acompanharam o turbulento e breve reinado de Rinaldi. O timing milimétrico da postagem fez o mercado interpretar a frase como uma celebração delicadamente maquiada, mas ainda assim transparente, da saída do executivo.

imagem do whatsapp de 2025 11 19 à(s) 09.41.40 af3cf5eb
Stories de Dorynha publicado ontem.

Nos corredores da Anhanguera, a leitura é unânime: aquele “gratidão” não foi jogado ao vento. Foi mensagem. Foi recado. Foi libertação. Um sinal de que a família Abravanel e especialmente o braço mais tradicional dela, viu a queda de Rinaldi como uma volta à ordem natural das coisas.

A demissão encerra um ciclo que, segundo fontes internas, foi marcado por decisões polêmicas, atritos velados e um clima que não combinava com a tradição da casa fundada pelo Homem do Baú. E a postagem de Dorynha virou, instantaneamente, a moldura perfeita dessa virada.

Nos bastidores? Metade respira fundo. A outra metade faz o sinal da cruz. E o Stories segue lá: curto, elegante e mais barulhento do que qualquer coletiva.

