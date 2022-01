Charada da Kátia: Participante do BBB22 teve caso com homem casado!

BBB22: Sister teve caso com homem casado. Confira a charada da Kátia Flávia. Será que você adivinha quem é?

A moça não é santa, nem nada…

Quem somos nós para julgar né, mas tem uma participante do BBB22 que teve um caso com um rapaz durante sete anos e o moço era casado. E deixo claro: os dois estavam errados né?

Mas o pior não é isso, é que ela cutucava e difamava a esposa a chamando de “louca, possessiva”, além de risinhos e deboches. Tava errada e queria se fingir de certa né meu povo? Inclusive, foi venenosa ao ponto de dizer que a esposa tinha engravidado do marido para o segurar!

E lá no programa não está fazendo muito diferente. Comentou com os amiguinhos que dançou com um participante só para fazer birra com a colega de confinamento que não gosta…

Que feio hein mocinha?!