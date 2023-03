Simaria fala sobre vídeo viralizado no programa de Porchat: “Brincadeira”

Cantora ficou entre os assuntos mais comentados pela sua participação no ‘Que História é Essa, Porchat?’

Depois de viralizar no programa de Pochat ao contar sua história, Simaria veio a público falar que tudo não passou de uma brincadeira. Os internautas que viram o vídeo sentiram que o clima ficou pesado quando a artista simulou socos em Pochat para deixar sua história ainda mais emocionante.

“Foi uma brincadeira. A gente já tinha combinado. Ele amou essa história e falou: ‘tem que ser essa história. Eu posso fazer o que ele fez comigo contigo?’. E ele disse: ‘claro!’. Então eu fiz exatamente o que ele disse!”, disse ela.

Simaria ainda conta que é verdadeira e intensa, contando apenas o que aconteceu com ela. E ele disse: ‘fica melhor se a gente fizer do jeito que aconteceu’. Eu falei: ‘então, pronto! Eu vou usar você!’. E ele disse: ‘tá tudo bem! [risos]'”, disparou.

Ela ainda conta que não olhou a repercussão do vídeo e que não faz ideia do que estão dizendo na web. “A única opinião que importa para mim é a das pessoas que eu sei que me amam muito, que querem meu bem”, completou.