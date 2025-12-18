Sidney Oliveira abre a casa, a mesa fica cheia e a Ultrafarma vira salão de boas histórias

Amadinhas eu reconheço um bom anfitrião pelo barulho das risadas. E nesse almoço, o som era alto e delicioso. Sidney Oliveira abriu as portas da Ultrafarma, em Santa Isabel, e pronto. Bastou isso para o lugar deixar de ser sede empresarial e virar salão de encontro bom, daqueles que ninguém quer ir embora.

Sidney recebeu Raul Gil com o carinho de quem não precisa provar nada. Amigo antigo, abraço fácil, conversa solta. Raul chegou leve, espirituoso, acompanhado do filho Raul Gil Junior, espalhando simpatia pela mesa como quem distribui sobremesa extra.

Sidney Oliveira, Carlos Chinchilla e Dunga.

A cena só melhorava. Geraldo Luís, expansivo como sempre, o eterno capitão Dunga, tranquilo e soberano até sentado, o diretor Elias Abrão, o DJ John Sakra e convidados que transformaram o almoço num desfile informal de histórias bem vividas. Nada de pose, nada de ensaio. Tudo muito real, muito gostoso e muito brasileiro.

Teve momento icônico, claro. Dunga autografando uma camisa da Seleção Brasileira, como quem diz “isso aqui é memória, não é marketing”. A Kátia quase pediu uma moldura ali mesmo. Teve história repetida, gargalhada fora de hora e aquela sensação maravilhosa de estar no lugar certo, com as pessoas certas.

Elias Abrão, DJ John Sakra, Raul Gil Junior, Raul Gil, Dunga, Sidney Oliveira, Geraldo Luís, Carlos Chinchilla, Helena Inácio, Felipe Teixeira e parte da equipe Ultrafarma – Divulgação

Mais do que almoço, foi celebração. Comunicação, esporte, entretenimento e amizade sentados lado a lado, sem formalidade e sem aquela chatice de compromisso social. Aqui ninguém estava por obrigação. Estavam porque queriam.

Quando Sidney Oliveira recebe, a Ultrafarma vira casa, a mesa vira palco e o deboche vira tempero. E convenhamos, meu amor, é assim que encontro bom deve ser.