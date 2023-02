Shakira é multada por ex-sogra por causa de festas

Cantora tem feito festas extravagantes na mansão para atazanar a sogra

Ela gosta e sabe como provocar. Aloca! Shakira foi multada pela ex-sogra, mãe de Piqué, por causa das festa extravagantes que a cantora tem dado na sua casa. O som alto incomoda a mãe do jogador que já vinha recebendo alfinetadas da diva colombiana há tempos.

Não é de hoje que a treta está incisa na ex-família, porque Shakira chegou a colocar seu hit, em que ataca Piqué, nas alturas e ainda colocou uma bruxa apontada para a casa da ex-sogra.

A polícia esteve no local por causa do som na residência, e ela recebeu uma multa de 300 euros, de acordo com Fabíola Reipert.