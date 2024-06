Shakira desabafa: “Gosto de homens. Esse é o problema”

Nós já sabemos de todo sofrimento de Shakira diante do seu término com Piqué, mas o que a gente não sabia é que ela seria tão aberta em entrevista para a Rolling Stones. Aloca! A cantora disse que o problema é que ela ainda continua gostando de homens, mesmo depois de tudo que passou com eles.

“Quando você deixa para trás um relacionamento de muitos anos, parece que algumas partes de você mesma se perdem pelo caminho”, disse Shakira.

“Há algumas coisas que você acaba mudando por outra pessoa. Quando esse relacionamento chega ao fim e você sente que não há nada sobrando para te ajudar a se curar, procure por você mesma, vá até o centro de si”. E sobre um possível romance, ela disse: “Não estou pensando nisso. O que posso dizer, eu gosto de homens. Esse é o problema. Mas não deveria gostar depois de tudo que aconteceu comigo”.