Sérgio Moro erra português em legenda de foto: “Benções”

Parlamentar fez uma breve visita no Senado como senador e compartilhou o momento com seus seguidores

Eita minha gente, que deslize foi esse? O Aurélio deve estar se contorcendo no túmulo uma hora dessas. Afe! Sérgio Moro não deu uma escorregada no português não foi uma queda completa depois de escrever “benções” em uma publicação que anunciava sua visita no Senado como senador eleito na última eleição.

Breve visita ao Senado, agora como Senador eleito, sob as benções do busto de Rui Barbosa. Precisamos ser os guardiões da República. pic.twitter.com/VelFwi89Cp — Sergio Moro (@SF_Moro) November 9, 2022

“Breve visita ao Senado, agora como Senador eleito, sob as benções do busto de Rui Barbosa. Precisamos ser os guardiões da República”, escreveu.