Sérgio Malheiros é furtado e faz alerta grave: “Gente, tomem cuidado AGORA!”

Minha gente, pelo amor do Cristo Redentor, olha o absurdo que aconteceu com Sérgio Malheiros! O ator, prestes a estrear na novela Êta Mundo Melhor!, viveu momentos de puro caos na noite desta sexta-feira (28) em pleno Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

E claro: Kátia Flávia aqui já está INDIGNADA, ARREPIADA e BUFANDO com essa insegurança que tomou conta do país!

Sérgio relatou que estava esperando um carro de aplicativo, celular na mão, situação que qualquer brasileiro vive todo santo dia, quando um bandido passou de moto, num piscar de olhos, e arrancou o telefone da mão dele.

Sim, querida: foi coisa de segundos. O tipo de golpe que, quando você percebe, já perdeu a senha, a paz, a calma, o sossego e o próprio signo.

E não parou por aí. O criminoso ainda acessou os contatos do ator e começou a mandar mensagens pedindo dinheiro como se fosse o próprio Sérgio. Um pesadelo digital, moderno e criminoso que virou rotina.

Apesar do susto, o ator disse que está bem. Foto: reprodução/Instagrama

No Instagram, chocado e esbaforido, o ator alertou: “Há algumas horas fui furtado. Levaram meu celular e algumas pessoas estão recebendo mensagens pedindo dinheiro. Queria dizer que não sou eu. Tomem muito cuidado.”

Meu amor… Se isso acontece com famoso, imagina com o resto da galera!

Sérgio detalhou ainda como tudo ocorreu: “O cara passou de moto e levou meu telefone em segundos. Estou até agora correndo para resolver tudo.”

A vida do brasileiro virou um reality de sobrevivência urbana, né? Se você não sai de casa com medo, está vivendo errado.

Enquanto lida com o caos, Malheiros também se prepara para estrear na faixa das seis da Globo, onde interpretará Lourival, empresário que se envolve com a personagem Dita (Jeniffer Nascimento) e ainda entra em conflito com Candinho (Sergio Guizé). As cenas começam a ir ao ar a partir da segunda semana de dezembro.