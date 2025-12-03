“Será um divisor de águas”, diz Xuxa no adeus da Nave no Allianz

Olha… eu tô tremendo só de digitar isso. A Nave da Xuxa, aquele símbolo cósmico que embalou nossas manhãs, nossas fantasias e nossos surtos coloridos, vai levantar voo pela última vez no dia 25 de julho de 2026, no Allianz Parque. E eu digo vai levantar voo porque isso não é show, é evento sísmico. É memoria afetiva com luz LED e coreografia de outro planeta.

O Itaú apresentou o projeto com a calma de quem fala de crédito consignado, mas quem viu o material sabe: é fanfic de luxo com orçamento real, minha gente.

E quando a Rainha abriu a boca e soltou “Será um divisor de águas”, eu senti o cabelo do braço acender igual fibra ótica.

O show vai passear por todas as eras da Xuxa. Desde o auge do Xou da Xuxa, passando pelo Xuxa Park, Planeta Xuxa, Lua de Cristal, chegando na fase Só Para Baixinhos, que fez metade das mães do país sobreviver com saúde mental apenas porque a Xuxa cantava.

E os detalhes? Minha filha…

Megatela ,projeções de arrepiar, efeitos visuais dignos de Marvel emocionada ,participação dos personagens clássicos,estrutura de show pop internacional, mas com glitter nacionalíssimo

A empresa 30e, que cuida de turnês gigantes, pegou essa e falou: “vamos fazer história”. E vai.

Clientes do Itaú já vão entrar amanhã, às 10h, com 15% de desconto no Eventim. Depois disso, o resto do país que lute na venda geral do dia 8.

E eu falo com tranquilidade: isso aqui vai esgotar mais rápido do que ingresso do RBD em 2023.

Xuxa está emocionada, radiante, cheia de brilho nos olhos, e com aquela energia de quem sabe que está entregando o último capítulo de um legado que embalou gerações.

E eu aqui, digitando com a mesma emoção de uma pessoa que ainda sabe todas as coreografias de “Ilariê”.

Se você nasceu, respirou, chorou, cresceu ou apenas fingiu que não gostava da Xuxa para parecer cool na adolescência, saiba: esse show é pra você.

E eu juro…

Se essa Nave realmente decolar pela última vez, o Allianz não vai ser estádio.

Vai ser um portal emocional.