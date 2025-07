Sem convite! Mel B corta duas ex-Spice Girls da lista do casamento; saiba quem ficou de fora

Gente, estou provando alguns drinks sem álcool acompanhada por uma tábua de queijos no rooftop do Fasano. Eis que meu iPhone 16e começa a vibrar incessantemente, e vejo que se trata de um bapho internacional relacionado ao casamento babadeiro que vai rolar no fim de semana.

Acontece que, de acordo com o Daily Mail, a ex-Spice Girl Mel B, de 50 anos, deixou duas integrantes da girlband britânica de fora de seu casamento, que será realizado no próximo sábado, 6 de julho. O jornal inglês revelou que Victoria Beckham e Geri Halliwell não foram convidadas para a cerimônia.

Victoria Beckham não vai comparecer ao casamento da amiga devido a agenda lotada (The Mirror)

Segundo fontes próximas às cantoras, mesmo que fosse convidada, Victoria não poderia participar, pois tem uma agenda midiática complexa e teria que cancelar diversos compromissos rentáveis para ficar por, pelo menos, algumas horas na cerimônia.

No entanto, o tablóide britânico alegou que Geri teria sido cortada da lista por ter desavenças pessoais não superadas com a noiva.

Mel B e Geri nutrem conflitos pessoais que explodiram em 2019 (Reprodução/X)

A relação conturbada entre elas foi intensificada em 2019, após Mel B revelar que, no início da banda, teve envolvimentos sexuais com Geri, que veio a público para negar o ocorrido e afirmar que estava chateada com os rumores expostos pela ex-colega de grupo.

Amores, admito que ainda tinha esperança de ver as cinco celebrando, ao som de Wannabe, o casório juntinhas e com animação…