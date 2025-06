 “Se tem Copa, esquece!”: CazéTV confirma transmissão completa do Mundial de Clubes 2025

A MAIOR que nós temos! A CazéTV não tá pra brincadeira e acaba de anunciar que vai transmitir 100% dos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025! O torneio vai rolar entre junho e julho, nos Estados Unidos, com 32 clubes de todos os cantos do planeta, e claro… com aquela cobertura raiz, moderna e do jeitinho que só eles sabem fazer!

O canal já soltou a braba: serão mais de 300 horas de programação original e 63 jogos ao vivo. É isso mesmo, Brasil! Pra isso, eles vão mandar mais de 50 profissionais pros States e terão uma equipe de mais de 150 pessoas dando aquele suporte aqui no Brasil. Se organização é tudo, a CazéTV tá mostrando que entende muito!

E não é só isso: os estádios americanos vão ganhar espaços exclusivos da emissora e, durante o torneio, a promessa é de até 15 horas de conteúdo por dia. Imagina só: de 3 a 5 horas de pré-jogo, bastidores, reações, memes… tudo em tempo real! É conteúdo pra maratonar até cansar!

Pra deixar o bonde mais forte, o time de comentaristas tá pesado: Thiago Neves, Rodinei, Galeano, Gum e Djalminha já confirmaram presença, além da maravilhosa Bárbara Coelho, que vai comandar as transmissões direto dos EUA, junto com João Barreto, Guilherme Beltrão, Bruna Dealtry e Isa Pagliari. E, claro, não podia faltar ele… Diogo Defante, o rei dos bastidores!

O Head de Conteúdo, Fabio Medeiros, resumiu bem o momento: “Se tem Copa, esquece… tá na CazéTV!”. E é sobre isso mesmo! Depois de Copa do Catar, Feminina, Futsal, Beach Soccer, agora é vez do Mundial de Clubes e a gente já tá COMO? Preparadíssimo pra dar stream!