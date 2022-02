Scooby revela que namorou Anitta duas vezes

O rapaz falou com carinho sobre a ex e também falou sobre Luana Piovani, também com carinho

Mais ex na vida como Pedro Scooby. Em três semanas, ele já venerou Anitta e Luana Piovani, suas duas ex’s, e falou mais sobre elas em um papo com Lina, durante a festa desta quarta-feira, (9). Scooby disse à atriz: “E eu não vou contra ela [Luana Piovani] ou colocar para baixo, porque ela continua importante para mim. Por mais que eu ame a minha esposa, Cintia, que é o amor da minha vida, a Luana foi muito mais que minha mulher, foi minha mãe, minha amiga, minha parceira. Hoje em dia ela é só mãe dos meus filhos? É! Mas ela foi muita coisa pra mim. Não consigo tira-la do pedestal. Isso não vai apagar, não tem como”.

Em três semanas, ele já venerou Anitta e Luana Piovani, suas duas ex's, e falou mais sobre elas em um papo com Lina, durante a festa desta quarta-feira, (9) Segundo Pedro, por mais que se chateie com algumas coisas que Piovani fala, ele sabe que se sair cancelado do programa, ela irá lhe acolher — assim como Cintia. Em seguida, ele falou que namorou Anitta, para surpresa de Lina, que não deve assistir a programa de fofocas, por duas vezes: uma durante uma pausa no relacionamento com Luana e depois do término do casal. E que não tem nada a falar sobre ela e que ela é incrível. Mas quando foi falar mais sobre, a festa acabou e encerrou-se o assunto. Queria ouvir mais, confesso… Scooby contando que namorou anitta #BBB22 pic.twitter.com/Xu6QY7UJbr — Lataum 🎮🇸🇮 (@lataumtt) February 10, 2022