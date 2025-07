SBT dá “start” no The Voice e procura novas promessas da música brasileira!

Amores, estava em um karaokê badalado entoando grandes sucessos da música brasileira junto com as amigas. Eis que enquanto buscávamos o código do hino nacional, vulgo ‘Evidências’, ficamos sabendo que a emissora do saudoso Sisi está procurando novas vozes para um reality de música.

Acontece que o SBT está em busca da nova voz que vai impactar o Brasil e abriu as inscrições para o reality musical The Voice. Os interessados devem se inscrever através do site oficial da emissora.

Os potenciais participantes da 1ª edição do programa na emissora paulista devem preencher um formulário de inscrição, gravar dois vídeos e preencher um questionário.

Bem, no primeiro vídeo, os interessados em brilhar no The Voice devem compartilhar detalhes sobre sua história, trajetória e conexão com a música. Enquanto no segundo registro, os candidatos deverão mostrar o talento vocal que querem exibir no programa.

De acordo com o SBT, a estreia do reality ainda não tem uma data definida e, em breve, os nomes dos jurados que vão auxiliar os futuros talentos brasileiros serão divulgados.

Amores, se eu não fosse tão atarefada, me candidataria, porque talento não me falta.