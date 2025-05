SBT anuncia Deive Leonardo, Casos de Família e programação infantil

Gente, estou aqui com meu baldinho de pipoca acompanhando a live de coletiva de imprensa da nova grade do SBT e posso dizer para vocês que as novidades começam logo cedo na emissora .

Às 7h30, o pastor Deive Leonardo, sucesso na internet com milhões de seguidores no YouTube e Instagram irá apresentar o Bom Dia Esperança, um quadro de cinco minutos que será exibido antes do Primeiro Impacto.

Logo em seguida, às 7h35, o apresentador Marcão do Povo assume o Primeiro Impacto, jornalístico com foco nos serviços para a população e na cobrança dos direitos do cidadão.

A partir das 9h, temos mais novidade na telinha: Patati e Patatá estão de volta para fazer companhia para as crianças nas manhãs de segunda a sexta-feira! Até as 11h, eles vão comandar brincadeiras, quadros especiais e vão garantir a diversão das famílias.