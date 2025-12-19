Saulo é inocentado pelo Ministério Público em investigação por crime sexual

Saulo teve seu nome oficialmente inocentado após o Ministério Público do Rio de Janeiro concluir uma investigação por suposto crime sexual. Depois de meses de apuração, com análise de depoimentos, provas e laudo pericial, as autoridades afirmaram que não há qualquer indício de abuso ou violência sexual.

Diante do resultado, a Promotoria decidiu arquivar o inquérito. A decisão foi questionada, passou por nova análise na Procuradoria-Geral de Justiça e acabou confirmada integralmente, encerrando o caso de forma definitiva.

Foto: reprodução

Em nota oficial, Saulo afirmou que o Ministério Público identificou inconsistências nos relatos apresentados e criticou a divulgação de informações sigilosas durante o processo. Com o arquivamento confirmado, ele disse que tomará medidas legais para proteger sua honra e responsabilizar quem divulgou acusações indevidas.