Menu
Kátia Flávia
Busca
Kátia Flávia

Saulo é inocentado pelo Ministério Público em investigação por crime sexual

MP do Rio concluiu que não houve abuso ou violência sexual e arquivou o caso de forma definitiva.

Kátia Flávia

19/12/2025 16h04

whatsapp image 2023 10 04 at 3.06.22 pm

Saulo Pôncio foi acusado de estupro. Foto: redes sociais

Saulo teve seu nome oficialmente inocentado após o Ministério Público do Rio de Janeiro concluir uma investigação por suposto crime sexual. Depois de meses de apuração, com análise de depoimentos, provas e laudo pericial, as autoridades afirmaram que não há qualquer indício de abuso ou violência sexual.

Diante do resultado, a Promotoria decidiu arquivar o inquérito. A decisão foi questionada, passou por nova análise na Procuradoria-Geral de Justiça e acabou confirmada integralmente, encerrando o caso de forma definitiva.

whatsapp image 2025 12 19 at 15.51.52
Foto: reprodução

Em nota oficial, Saulo afirmou que o Ministério Público identificou inconsistências nos relatos apresentados e criticou a divulgação de informações sigilosas durante o processo. Com o arquivamento confirmado, ele disse que tomará medidas legais para proteger sua honra e responsabilizar quem divulgou acusações indevidas.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado