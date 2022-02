Saudades atitude… Jade e Paulo André não se beijam!

O casal ‘tá batendo na trave há várias festas e nada acontece

Scooby faz alguma coisa! O casal Jade Picon e Paulo André não se desenvolve de jeito nenhum! Na festa ‘Abravalândia’, na última quarta-feira, (2), o casal trocou carinhos e abraços, mas NADA!



O casal ficou junto a festa toda, com direito a brincarem na máquina de pegar pelúcias e até empurrãozinho na piscina de bolinhas — e até rolou uma aposta, no qual PA perdeu, e a moça afirmou que agora o atleta fará tudo que ela quiser. Hmmmm tudo Jadoca?

Os internautas se frustraram que o casal ainda não ficou, mas se contentaram com as migalhas e mimos dados pelo quase casal a eles. Inclusive, um pitaquinho aqui: os telespectadores de reality show geralmente gostam de casal que demora a acontecer assim viu? Paula e Breno, do BBB18, que o diga! E aí eu lhe pergunto: será que é jogo?