Sasha Meneghel admite ser ‘nepobaby’ e rebate críticas: “Eu sou sim”

Sasha Meneghel arrasou no desfile que inaugura a sua marca de moda, Mondepars. A influenciadora não negou ter as regalias que vêm de sua mãe, a famosa Xuxa Meneghel. Sasha ainda usou o termo ‘nepobaby’, que é exatamente aplicado nesses casos, dos privilégios.

“Eu sou nepobaby sim, e eu quero dizer que eu sou a nepobaby, tá? Eu reconheço os privilégios que eu tenho. Eu tenho um privilégio imenso de poder juntar tanta gente incrível aqui, eu tenho um privilégio imenso por contatos que naturalmente eu recebi na minha vida por ser uma nepobaby e eu reconheço tudo isso”, falou ao FFW.

Sasha ainda falou sobre trabalhar para as coisas acontecerem, como no caso de sua marca, e comentou sobre as críticas que recebe. “E o que acho que agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Com essas oportunidades que eu tenho na mão e eu espero ter mostrado um pouco isso… a vida inteira eu recebi isso [críticas], mas tenho recebido muito mais amor, honestamente, todo feedback é um feedback, contanto que ele seja construtivo é claro”, declarou a jovem.