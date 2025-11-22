Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Saory abandona cama de Dudu Camargo na madrugada e deixa peões em choque

Após a festa em A Fazenda 17, peoa muda de cama na calada da noite e provoca reação hilária dos colegas

Kátia Flávia

22/11/2025 10h45

imagem do whatsapp de 2025 11 22 à(s) 10.11.04 3fd941f5

Saory catou a coberta e saiu de mansinho. (Foto/Reprodução: Record/Internet)

Gatas, vocês não vão acreditar no babado que rolou na madrugada lá no curral de A Fazenda 17!

A Saory simplesmente cansou da vida de casalzinho com Dudu Camargo e fez o quê? Entrou no quarto, catou os travesseiros, puxou o edredom e saiu desfilando até outra cama.

Pra ficar mais cheia de atitude que isso, só faltou o funcionário do carrinho de bagagem atrás.

imagem do whatsapp de 2025 11 22 à(s) 10.11.04 6f2bf976
Saory recolhe travesseiros em pleno pós-festa e muda de cama. (Foto/Reprodução: Record)

As meninas, claro, ficaram em êxtase. A Rayane, nossa barraqueira número um, soltou aquele veneninho maroto que a gente ama. Ela virou pro Dudu e mandou: “você perdeu a namorada e os peões”.
Que barulho é esse? É o ego do querido caindo de cara no chão!

Já Duda Wendling, bem ágil na fofoca (morro de orgulho), completou com um “dorme de conchinha, Saory”.

Mas e esses dois, hein? Será que na reta final, os pombinhos estão com problemas no paraíso?

