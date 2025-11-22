Saory abandona cama de Dudu Camargo na madrugada e deixa peões em choque

Gatas, vocês não vão acreditar no babado que rolou na madrugada lá no curral de A Fazenda 17!
A Saory simplesmente cansou da vida de casalzinho com Dudu Camargo e fez o quê? Entrou no quarto, catou os travesseiros, puxou o edredom e saiu desfilando até outra cama.
Pra ficar mais cheia de atitude que isso, só faltou o funcionário do carrinho de bagagem atrás.
As meninas, claro, ficaram em êxtase. A Rayane, nossa barraqueira número um, soltou aquele veneninho maroto que a gente ama. Ela virou pro Dudu e mandou: “você perdeu a namorada e os peões”.
Que barulho é esse? É o ego do querido caindo de cara no chão!
Já Duda Wendling, bem ágil na fofoca (morro de orgulho), completou com um “dorme de conchinha, Saory”.
Mas e esses dois, hein? Será que na reta final, os pombinhos estão com problemas no paraíso?