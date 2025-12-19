Santa Ifigênia ferve em SP e já recebe a Tech Friday, evento gratuito que transforma a rua em capital da tecnologia

A Rua Santa Ifigênia já está diferente. Desde a manhã desta sexta-feira, dia 19, a região vive um movimento intenso com o início da Tech Friday, evento gratuito que ocupa toda a via e transforma o tradicional polo de eletrônicos em um verdadeiro ecossistema de tecnologia, entretenimento e experiências.

Das 9h às 20h, em horário especial de Natal, o público circula entre ativações, palestras, experiências imersivas e promoções que conectam o varejo físico ao universo digital, gamer e educacional. A Santa Ifigênia não é só cenário. Ela é protagonista.

Tech Friday transforma a tradicional rua de eletrônicos em um hub de cultura digital com experiências imersivas até sábado (20). Foto: divulgação

O palco principal já recebe nomes fortes do cenário digital e gamer. Coringa, um dos maiores streamers do Brasil, divide atenção com criadores como Gustavo Ferrarezi, do Canal Reset, Lock Gamer, Emerson BR e Ronaziim. Participações especiais, painéis interativos e conversas ao vivo movimentam o público ao longo do dia, com linguagem direta e conteúdo acessível.

A programação inclui palestras e workshops gratuitos, pensados tanto para quem está dando os primeiros passos na tecnologia quanto para quem já atua no setor. Nada de discurso vazio. Aqui o foco é prática, troca e informação que serve para a vida real.

Coringa e outros nomes do cenário gamer participam de painéis interativos em evento que conecta o varejo físico ao universo digital. Foto: divulgação

Entre as atrações que já chamam atenção estão arena gamer, experiências com drones, ativações de realidade virtual e espaços interativos que colocam o público em contato direto com inovação e entretenimento. É tecnologia para ver, tocar e testar, sem intermediários.

Enquanto isso, todas as lojas da Rua Santa Ifigênia participam com promoções especiais de Natal, reforçando o peso da região como um dos maiores polos de tecnologia e eletrônicos da América Latina. Evento e comércio caminham juntos, com fluxo alto e vitrine aberta.

A Tech Friday segue também neste sábado, dia 20, consolidando a Santa Ifigênia não apenas como endereço de compras, mas como hub de cultura digital, inovação e experiências abertas ao público.

Palestras, workshops e experiências com drones e realidade virtual movimentam a região em horário especial de Natal. Foto: divulgação

Serviço, porque ainda dá tempo

Evento: Tech Friday

Datas: 19 e 20 de dezembro de 2025

Horário: das 9h às 20h

Local: Rua Santa Ifigênia – São Paulo

Entrada: gratuita

Informações: www.techfridayoficial.com.br