Samyra Show abre temporada Especial de Natal no Rancho do Maia

O reality Rancho do Maia teve sua estreia e, na primeira noite de shows, já chega com música ao vivo no comando de Samyra, primeira atração musical da temporada. A cantora levou seu show completo ao reality e apresentou, em primeira mão, performances do repertório do novo DVD, gravado em outubro na Paraíba.

O novo audiovisual, gravado em outubro na Paraíba, tem dez faixas e regravações que marcaram a trajetória da artista. Foto: divulgação

O audiovisual, intitulada A Essência in Campina Grande (Part 1), chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (4), às 21h, com dez faixas — incluindo Te Amo Demais (feat. Iguinho & Lulinha) e participações especiais como Mano Walter, além de regravações que marcaram a trajetória da artista.

A chegada da cantora ao reality de maior audiência digital reforça sua nova fase de alcance nacional.