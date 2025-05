Samara Felippo rebate post de Lázaro Ramos sobre licença-paternidade: “Para ficar dormindo e enchendo o saco”

A atriz Samara Felippo movimentou as redes sociais nesta terça-feira (27/5) ao deixar um comentário polêmico em uma publicação feita pelo ator Lázaro Ramos, que repercutiu fortemente entre os internautas. No post, Lázaro defendia a ampliação da licença-paternidade de 5 para 30 dias, proposta que está em discussão no Congresso Nacional.

“Cinco. Dias. Como é que um pai vai participar dos cuidados da sua companheira e do bebê, conhecer o novo membro da família, e se adaptar a uma nova rotina nesse tempo?”, escreveu Lázaro, ressaltando que “30 dias é o mínimo” para que os pais possam criar vínculo e dividir os cuidados com o bebê. Pai de João Vicente e Maria Antônia, frutos do casamento com Taís Araújo, Lázaro é um defensor assumido da paternidade ativa.

Porém, o que chamou a atenção foi o comentário ácido de Samara Felippo, que não poupou críticas: “Só se for para ele fazer o que tem que fazer em casa. Para ficar dormindo e enchendo o saco, vai trabalhar.”

Na sequência, a atriz ainda reforçou sua opinião: “Eles precisam saber antes o que é paternidade ativa!!!!”

O comentário de Samara gerou forte repercussão, com centenas de respostas divididas. Enquanto algumas internautas concordaram com o tom crítico da atriz, outras defenderam que a proposta de ampliação da licença é essencial para fomentar uma cultura de divisão igualitária dos cuidados com os filhos.

“Depende muito do esposo, pelo menos o meu sempre me ajudou, não tenho nada do que reclamar”, rebateu uma seguidora. Já outra argumentou: “Como se cobra paridade no cuidado da casa e dos filhos sem leis que permitam isso? Não é porque você está com um homem que não vale o que o gato enterra, que as que têm companheiros de verdade devem ser privadas de uma lei importante.”

Por outro lado, diversas internautas concordaram com Samara: “Concordo! Muitos vão usar [a licença-paternidade] para qualquer coisa, menos a paternidade”, afirmou uma.

Outra brincou: “Serão mais 25 dias sentados no sofá, mexendo no celular”. E teve ainda quem ironizasse: “Capaz da mulher ter que se desdobrar para cuidar do filho, da casa e do marido, que ganhou mais 25 dias de férias.”

O episódio evidencia como a discussão sobre paternidade ativa e igualdade de gênero no cuidado dos filhos segue sendo um tema sensível e polarizador. Enquanto alguns defendem que leis mais generosas são essenciais para construir novos modelos de masculinidade, outros, como Samara, mostram-se céticos quanto à real disposição dos homens em assumir esse papel.

A proposta de ampliação da licença-paternidade ainda está em fase de debate no Senado e na Câmara dos Deputados, e, caso aprovada, poderá mudar a realidade de milhões de famílias brasileiras.