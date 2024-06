Samara Felippo interfere no ‘com quem será’ em aniversário da filha: “Vai depender”

Mesmo passando por poucas e boas diante de diversas polêmicas com o seu ex-marido Leandrinho, Samara Felippo mostra ser uma mulher de fibra que ainda se diverte com as filhas sem perder o rebolado. Lara completou 11 anos e a mãe não deixou de interromper o parabéns bem na hora do ‘Com Quem Será’.

Samara compartilhou um vídeo da festa, onde os convidados logo puxaram a canção após os parabéns na festa. “Com quem será, com quem será que a Lara vai casar? Vai depender, vai depender, se…”, iniciou a música, que logo foi alterada pela artista. “Se a Lara vai querer”, disse ela, que fez uma cara de brava logo em seguida.

Na legenda, a atriz ainda justificou sua alteração aos seus seguidores: “POV: Você tem uma mãe feminista. Ok? Ok? Ok?”, escreveu Samara no vídeo. Ela também logo deu um puxão de orelha em seus seguidores e disse que não gosta dessa música em aniversários.