Samara Felippo desabafa após filha ser proibida de ser manifestar em processo que apura caso de racismo

Samara Felippo bateu de frente com a justiça e deu o seu relato nas redes sociais. Contei para vocês que ela entrou com uma ação contra o racismo que sua filha sofreu, mas a pequena foi proibida de se manifestar diante do processo e o episódio que aconteceu na escola. Perplexa, a atriz desabafou.

“Ela poderá participar da audiência, mas calada, sem o direito de apresentar sua versão dos fatos. Uma vez que as agressoras já foram ouvidas e contaram suas versões. Por que um ato infracional análogo ao crime de racismo, confessado pelas agressoras, está sendo tratado como violação de direito autoral? Ou seja, está sendo tratado como se as agressoras somente tivessem rasgado um trabalho escolar e ponto”, escreveu Samara em uma nota publicada no Instagram.

“Existe uma frase violenta de cunho racista no interior do caderno. Por que isso não está sendo levado em conta? O que mais ouvi nesse processo de denunciar o racismo vivido pela minha filha na escola foi: ‘Estão te dando ouvidos porque você é famosa! É branca. A Justiça para você funciona!’. Então eu estou aqui porque realmente estou assustada com o andar das coisas. Até o momento a Justiça não me ouviu, não ouviu minha filha, meus advogados. Não estou lutando somente pela minha filha, venho há anos, através das minhas redes, denunciando casos de racismo. Não sei o que pensar sobre essa decisão. Meus advogados estão tomando as providências, mas estou estarrecida. A relativização do racismo persiste”, continuou.

A atriz recebeu apoio nos comentários da postagem. “É chocante e não surpreende ao mesmo tempo”, escreveu Bia Antony. “Hipocrisia nas escolas. Fachada”, disse ainda a atriz Drica Moraes.