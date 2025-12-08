Salve Jorge estreia hoje em sua primeira reprise no Globoplay Novelas.

Nesta segunda-feira (8), Salve Jorge começa a ser exibida novamente, agora no canal pago Globoplay Novelas (antigo Canal VIVA), marcando a primeira reprise oficial da produção de Glória Perez desde a exibição original, em 2012. Apesar de ser sempre lembrada pelo público e frequentemente cotada para o Vale a Pena Ver de Novo na TV aberta, a novela nunca havia retornado, e a reexibição acontece agora exclusivamente no canal fechado.

A trama será exibida diariamente no Globoplay Novelas, com capítulos de segunda a sábado às 23h30, com reprise no dia seguinte às 12h50. Aos domingos, o canal exibe maratona especial a partir das 15h25.

A novela abordou temas como o tráfico humano.

Ambientada entre o Rio de Janeiro e a Turquia, Salve Jorge acompanha Morena (Nanda Costa), jovem do Complexo do Alemão que aceita uma proposta de emprego no exterior e acaba caindo em um esquema de tráfico internacional de pessoas. A trama mostra sua luta para escapar da organização criminosa, enquanto vive um romance com Théo (Rodrigo Lombardi). Entre ação, drama e investigação, a novela aborda temas sociais que repercutiram bastante na época.

‘Salve Jorge’ foi protagonizada por Nanda Costa.

Com direção de núcleo de Marcos Schechtman, o folhetim também reúne nomes como Claudia Raia, Giovanna Antonelli, Carolina Dieckmann e Dira Paes.