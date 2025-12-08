Menu
Salve Jorge estreia hoje em sua primeira reprise no Globoplay Novelas

Novela de Glória Perez começa a ser reapresentada nesta segunda-feira, 8, ocupando a faixa noturna do canal fechado.

Kátia Flávia

08/12/2025 12h00

imagem do whatsapp de 2025 12 08 à(s) 08.46.59 51f34415

Salve Jorge estreia hoje em sua primeira reprise no Globoplay Novelas.

Nesta segunda-feira (8), Salve Jorge começa a ser exibida novamente, agora no canal pago Globoplay Novelas (antigo Canal VIVA), marcando a primeira reprise oficial da produção de Glória Perez desde a exibição original, em 2012. Apesar de ser sempre lembrada pelo público e frequentemente cotada para o Vale a Pena Ver de Novo na TV aberta, a novela nunca havia retornado, e a reexibição acontece agora exclusivamente no canal fechado.

A trama será exibida diariamente no Globoplay Novelas, com capítulos de segunda a sábado às 23h30, com reprise no dia seguinte às 12h50. Aos domingos, o canal exibe maratona especial a partir das 15h25.

imagem do whatsapp de 2025 12 08 à(s) 08.47.04 daab808c
A novela abordou temas como o tráfico humano.

Ambientada entre o Rio de Janeiro e a Turquia, Salve Jorge acompanha Morena (Nanda Costa), jovem do Complexo do Alemão que aceita uma proposta de emprego no exterior e acaba caindo em um esquema de tráfico internacional de pessoas. A trama mostra sua luta para escapar da organização criminosa, enquanto vive um romance com Théo (Rodrigo Lombardi). Entre ação, drama e investigação, a novela aborda temas sociais que repercutiram bastante na época.

imagem do whatsapp de 2025 12 08 à(s) 08.47.32 5cc2d49b
‘Salve Jorge’ foi protagonizada por Nanda Costa.

Com direção de núcleo de Marcos Schechtman, o folhetim também reúne nomes como Claudia Raia, Giovanna Antonelli, Carolina Dieckmann e Dira Paes.

