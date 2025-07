Saiba quem é Danúbia Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha que foi presa neste domingo

Danúbia de Souza Rangel foi presa pela Polícia Civil do Rio de Janeiro logo após dar à luz a uma menina neste fim de semana.

Ela era considerada foragida há pouco menos de um mês e foi detida com base em um mandado de prisão por lavagem de dinheiro.

Danúbia ficou conhecida nacionalmente como a “Xerifa da Rocinha”, apelido que ganhou por ter sido casada com Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, um dos nomes mais temidos do tráfico de drogas no Rio, na época em que ele comandava a favela e era ligado à facção Amigos dos Amigos (ADA).

Danúbia celebrava a gravidez nas redes sociais. Na foto, aparece com o pai da sua filha recém nascida. (Foto: Internet)

Apesar da fama e da associação com o ex-marido, Danúbia afirma não ter envolvimento direto com o crime organizado. No ano passado, ela alegou que a associação surgiu unicamente por ter se relacionado amorosamente com Nem.

Contudo, essa não foi a primeira vez que ela foi presa. Em outubro de 2017, Danúbia foi capturada na casa de uma amiga no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Foragida desde 2016, teria deixado a Rocinha após ser expulsa por um rival do grupo do ex-companheiro.

Agora, Danúbia é mãe novamente, e o pai da bebê é o cantor MC HCalvin. Ela deve cumprir uma pena de 9 anos e 4 meses em regime fechado por envolvimento com o tráfico de drogas.