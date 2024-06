Saiba quais foram os looks mais comentados do leilão do Neymar

Meus amores, vários famosos se reuniram na noite de hoje (4) para participar da 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., que acontece no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. O objetivo do evento é reverter o lucro para atividades da instituição do atleta, que visa a inclusão social de crianças e adolescentes, o evento conta com diversas peças raras e exclusivas.

Nomes como Luciana Gimenez, Adriane Galisteu, Gabi Martins, Deolane Bezerra, Key Alves e sua irmã gêmea, Patrícia Poeta, Rafaella Santos são algumas das celebridades que marcaram sua presença por lá.

Já deixo aqui o meu top 3 de melhores looks da noite para Luciana Gimenez, Patrícia Poeta, Gabi Martins. E não posso deixar de comentar sobre Key e sua gêmea usando o mesmo look, bem parzinho de jarro.